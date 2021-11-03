

Президент требует ввести обязательную вакцинацию

03.11.2021 23:28





Президент Грузии Саломе Зурабишвили требует ввести обязательную вакцинацию для риск-групп.



На чрезвычайном брифинге президент обратилась к властям, Патриархии и СМИ с просьбой активизировать вопрос вакцинации в стране.



«Я обращаюсь к властям с призывом принять срочные и жесткие меры - сделать вакцинацию обязательной для риск-групп. Ввести ковид-паспорта для входа в публичные пространства, а также платное лечение для непривитых людей.



Я обращаюсь к медиа с просьбой увеличить частоту передач для освещения этой проблемы. Призываю гражданский сектор быть более активным, а партии - к сдержанности.



Ответственность велика для Патриархии, которая по-прежнему воздерживается от благословения, позволяя отдельным священнослужителям проповедовать антиваксерную пропаганду.



Я еще раз обращаюсь к Патриархии, как я сделала сегодня, чтобы церковь дала прихожанам четкое указание и пример», - заявила Зурабишвили.



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