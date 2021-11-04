

Ника Мелия: Мы не разойдемся по домам, пока они не вернут украденные выборы

04.11.2021 10:31





Сегодня у Зугдиди и зугдидцев самопровозглашенный «Грузинской мечтой» мэр. Мы должны подготовиться к очень твердому и продолжительному протесту. В один конкретный день, вместе с друзьями я ознакомлю вас с конкретным планом. Я сознательно не знакомлю публично с этим планом большое количество людей, поскольку мы не хотим облегчать жизнь Бидзине Иванишвили, - заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, выступая с речью на акции в Зугдиди.



По его словам, акции будут проводиться во всех больших городах и когда митинг пройдет в столице, «увидите в Тбилиси, что такое демократия и правда».



Как отметил Мелия, в результате этих акций должны быть достигнуты три главных цели: «возвращение украденных выборов», досрочные выборы и освобождение из тюрьмы бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.



«Мы не разойдемся по домам, пока они не вернут украденные выборы, не будут назначены свободные выборы и не будет обеспечено здоровье и жизнь Михеила Саакашвили, и он не будет на свободе. Жить в таких условиях – это унижение и оскорбление, тем более, когда видишь, как третируют, надсмехаются над плененным третьим президентом. Большего вызова у меня лично никогда не было. Правильно боишься Бидзина Иванишвили, сильно боишься. Точно знаешь, что все большие города будут охвачены мирными протестными акциями. Когда мы двинемся в Тбилиси, там ты увидишь, что такое действительно демократия, воля народа и правда», - заявил Ника Мелия.



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