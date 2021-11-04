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Минск стал филиалом Кремля


04.11.2021   11:17


Минск официально сформировался филиалом Кремля. Если в России инакомыслящие СМИ объявляют иноагентами, то в Лукашенко их называет более проще – экстремистами.

По официальной информации МВД Республики Беларусь, экстремистскими признаны интернет-ресурсы телеканала БелСАТ, который базируется в Польше, но его вещание ведется преимущественно на белорусском языке. Соответственно, деятельность телеканала на территории республики запрещается.

В начале года режим Лукашенко двоих журналистов БелСАТ - Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову - после прямого эфира с места разгона силовиками одной из демонстраций обвинил в организации беспорядков и приговорил к двум годам лишения свободы.

Напомним, что ранее власти Беларуси уже признали экстремистскими ряд интернет-ресурсов, которые, как из БелСАТ, освещали протесты после президентских выборов.

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