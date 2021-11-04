

Хоштария: Я продолжаю голодовку, эта форма протеста абсолютно мирная

04.11.2021 12:07





Я хочу сказать, чтобы услышала «Мечта», я в парламенте, эта форма протеста абсолютно мирная - я не собираюсь мешать заседаниям, комитетам или чьей-либо работе, - об этом заявила лидер партии «Дроа» Элене Хоштария журналистам в парламенте, где она находится со вчерашнего вечера.



По ее словам, она не собирается покидать парламент.



«Я продолжаю голодовку, план не может быть изменен до тех пор, пока президента не переведут в гражданскую клинику и не будет гарантий его здоровья. Это не игра, это очень большой риск и это так же требование закона. Это самое минимальное, реалистичное требование, которое отвечает интересам абсолютно всех, я не могу представить вообще, как мы дошли до того, что так, напропалую, говорим о смерти человека.



Я абсолютно мирно продолжаю протест. Единственное, что я хочу сказать, чтобы «Мечта» услышала, что я в парламенте, эта форма протеста абсолютно мирная. Я не собираюсь мешать заседаниям, комитетам или чьей-либо работе. Не потому, что я никогда этого не делала, а потому, что я считаю, что форма мирного протеста важна. Ни у кого (из большинства) не было контакта. Все оппозиционные партии находятся в контакте, сегодня откликнулось американское посольство, и я ознакомила со своими требованиями», - сказала Хоштария.



По ее словам, у нее есть информация, что другие тоже выражают желание объявить голодовку, что нежелательно.









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