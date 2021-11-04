|
|
|
Активиста оппозиции избили после акции в поддержку Саакашвили
04.11.2021 12:13
Один из активистов оппозиции Гиорги Балхамишвили говорит, что он подвергся физическому насилию.
По его словам, инцидент произошел вчера, 3 ноября, когда он возвращался с митинга в поддержку Михеила Саакашвили возле тюрьмы в Рустави.
По словам Балхамишвили, на него напали три человека, среди нападавших был сторонник «Грузинской мечты», он был агрессивно настроен по отношению к людям, критикующим «Мечту» в социальной сети.
Полицейские были поблизости и они преследовали их этих парней, но, как видно им не удалось задержать их на месте,» — заявил журналистам Балхамишвили.
По данным МВД, по обвинению в насилии задержаны два человека.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна