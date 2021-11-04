

Активиста оппозиции избили после акции в поддержку Саакашвили

04.11.2021 12:13





Один из активистов оппозиции Гиорги Балхамишвили говорит, что он подвергся физическому насилию.



По его словам, инцидент произошел вчера, 3 ноября, когда он возвращался с митинга в поддержку Михеила Саакашвили возле тюрьмы в Рустави.



По словам Балхамишвили, на него напали три человека, среди нападавших был сторонник «Грузинской мечты», он был агрессивно настроен по отношению к людям, критикующим «Мечту» в социальной сети.



Полицейские были поблизости и они преследовали их этих парней, но, как видно им не удалось задержать их на месте,» — заявил журналистам Балхамишвили.



По данным МВД, по обвинению в насилии задержаны два человека.



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