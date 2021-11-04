

Глава Ассоциации молодых юристов Грузии: Упоминание слова «революция» не может автоматически считаться преступлением

04.11.2021 12:14

Нетгазета



По словам председателя Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA), заявление Службы госбезопасности Грузии (СГБ) о призывах к революции, указывает на ограничение выражения гражданского протеста.



«Выставлять закон так, что якобы упоминание революции и смены правительства это противозаконно, связано с ограничением права граждан на протест.



Свержение правительства силой — это, конечно, преступление. Однако когда мы говорим о революции и смене власти в мирной форме, посредством гражданского протеста, пусть даже жестким путем, и это конечно не преступление.



Таким образом, упоминание слова «революция» или «свержение», не может автоматически считаться преступлением только из-за упоминания этих слов.



Важно оценивать действия, а не слова. Так как эти слова имеют свое значение, и если мы говорим о мирной форме смены правительства, и мирной форме революции, это не преступление», — сказал Симонишвили.



Заявление СГБ



Любые заявления, сознательно или неосознанно прямо призывающие к свержению власти, являются преступлением, говорится в распространенном сегодня заявлении Службы государственной безопасности Грузии.



«В последнее время в различных социальных сетях и средствах массовой информации распространяются публичные заявления, содержащие признаки преступления, и граждане, сознательно или неосознанно, прямо призывают своих единомышленников к революции и свержению власти, в том числе насильственным путем», — говорится в заявлении СГБ.



Призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или к свержению государственной власти и / или распространение материалов, содержащих такой призыв, а также призыв к оружию с той же целью, является уголовным преступлением (статья 317 Г Уголовный кодекс Грузии) и наказывается лишением свободы на срок до трех лет, напоминает СГБ.



«Мы еще раз призываем деструктивные силы воздерживаться от совершения преступных действий и оставаться в рамках закона», — говорится в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





