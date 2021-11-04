

Омбудсмен Украины: я требую от властей Грузии обеспечить права Саакашвили



СОВА 04.11.2021 12:17



Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности своей встречи с третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили. В интервью изданию «Гордон» она также сообщила актуальную информацию о состоянии здоровья политика, фактах нарушения его прав и трудностях переговоров с грузинскими властями.



«Уже тогда [27 октября] состояние его здоровья было критически тяжелым. Парафинового цвета лицо, обмякший, похудел на 14 кг. Мы беседовали с ним два часа. В первый час еще могли системно разговаривать, он давал четкие ответы на вопросы, а во второй час было видно, насколько ему сложно фокусироваться. Он быстро уставал, потом был всплеск, когда он рассказывал о реформах, которые нужно провести, как он видит преобразования в Грузии. А потом снова терял концентрацию. Тогда уже было беспокойство о состоянии его здоровья. Он сам говорил, что слабеет с каждым днем, что ему все тяжелее вставать и думать», — рассказала Денисова.



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека настаивает на переводе Саакашвили в гражданскую клинику, «на что власти Грузии нам отвечают: у них прекрасная тюремная клиника». По ее словам, сам Саакашвили, комментируя вопрос его перевода в тюремную больницу при учреждении исполнения наказаний №18, сказал прямо: «Меня там убьют. Я боюсь за свою безопасность».



Что касается экстрадиции экс-президента Грузии в Украину, по словам Денисовой, для этого нет юридических оснований: «Он является гражданином Украины, но по их приговорам, которые уже вступили в силу, он осужден, приговорен к шести годам лишения свободы, задержан и находится в тюрьме. Грузия считает его отбывающим наказание за преступление, которое, по их мнению, он совершил. Еще два процесса тянутся восемь лет, что является нарушением прав на разумные сроки рассмотрения».



При этом, по словам Денисовой, есть механизм передачи на отбывание наказания на территории Украины. Между Киевом и Тбилиси есть договор и конвенция, которые это регламентируют.



«Но Михаил или его родственники должны написать заявление, Грузия должна на это согласиться, передать документы в Украину. Тут должен состояться суд, его приговор потом отправляется в Грузию, там рассматривается, и в случае согласия с назначенным наказанием Саакашвили могут передать Украине. Такова процедура. Я понимаю, что Саакашвили на это не пойдет. Он не признает себя виновным в преступлениях, за которые ему вынесен приговор», — отметила она.



Но в связи с тем, что Саакашвили голодает, «у нас вообще нет времени на эти процедуры», -добавила Денисова. По ее словам, в любой момент могут начаться необратимые процессы в печени и почках.



«Я считаю, нужно как можно больше говорить о сложившейся ситуации. И спасибо всем СМИ, что вы нам в этом помогаете и распространяете заявления. Я отправила в пятницу свое заявление в 78 посольств, международным организациям, в Комитет по правам человека, Комиссару Совета Европы по правам человека, Верховному комиссару ООН по правам человека, и ждем от них реакции».



По словам Денисовой, главное сегодня – распространение информации о том, что жизнь Саакашвили в опасности, что власть Грузии должна предоставить ему медпомощь в специализированной клинике.



«Для меня Саакашвили – гражданин Украины. Мой мандат распространяется на всех граждан Украины, где бы они ни находились. Поэтому я буду отстаивать его права. Я требую от грузинской власти обеспечить его процессуальные права – право на достойные условия содержания и право на медицинскую помощь», — добавила Людмила Денисова.



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