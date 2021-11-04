

Грузия присоединилась к инициативе «Коалиция высоких амбиций»

04.11.2021 12:19

Новости-Грузия



Грузия присоединяется к еще одной важной инициативе – «Коалиции высоких амбиций» в рамках 26-й Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26). Об этом сообщает министерство защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии,



По информации ведомства, 2 ноября в рамках саммита мировых лидеров заместитель министра окружающей среды Нино Тандилашвили приняла участие во встрече «Коалиции высоких амбиций».



Во время выступления с речью заместитель министра отметила, что повышение амбиций стран в борьбе с кризисом климата имеет решающее значение.



Она также поблагодарила Джона Керри — специального представителя президента США Джо Байдена по вопросам климата за поддержку указанной инициативы и отметила, что Грузия полностью готова предпринять конкретные шаги в этом направлении.



Франция и Коста-Рика создали Коалицию высоких амбиций в интересах природы и людей, направленную на создание условий для принятия в конце года амбициозной цели по защите природы посредством Конвенции о биологическом разнообразии.



Эта мобилизация усилий позволила добиться того, что на сегодняшний день к данной коалиции присоединились 52 государства, которые обязуются вести работу по защите 30% земных и морских пространств до 2030 года.







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