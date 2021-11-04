

Правительство Грузии продолжит консультации для введения системы «зеленых пропусков»

04.11.2021 13:58





Члены межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией при правительстве Грузии обсудили вопрос введения системы «зеленых пропусков», однако приняли решение продолжить консультации. Об этом сообщила замглавы Минздрава страны Тамар Габуния.



Она добавила, что окончательное решение будет принято на очередном заседании координационного совета.



В сегодняшнем обсуждении приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала принять жесткие меры для борьбы с коронавирусом.



Президент считает, что необходимо ввести систему ковид-паспортов, установить платное лечение от коронавируса для непривитых граждан, сделать обязательной вакцинацию для граждан из групп риска.



Систему «зеленых пропусков» в Грузии уже применяют во время проведения крупных конференций и спортивных мероприятий.



По предварительной информации, «зеленый паспорт» будет нужен для посещения концертов, ресторанов и отелей, но его не будут требовать в таких объектах как продуктовые магазины, аптеки и банки.



Обладателями «зеленых паспортов» станут вакцинированные или переболевшие коронавирусом за последние 6 месяцев граждане, а также лица, предварительно прошедшие ПЦР-тестирование (за 48 или 72 часа до посещения объекта или мероприятия).



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