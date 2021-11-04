

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания проводит встречи в Киеве

04.11.2021 13:59





Мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания находится в Киеве. Об этом сообщила гражданская супруга Саакашвили, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько.



Накануне Аласания и Ясько встретились с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, ранее посетившей голодающего Саакашвили в руставской тюрьме.



«Госпожа Денисова подчеркнула, что на 34-й день голодовки Михаила украинские власти и международное сообщество должны решительно действовать, чтобы защитить жизнь и здоровье Михаила. Время уходит. Ежесекундно могут произойти непоправимые изменения», – пишет Лиза Ясько в своем Facebook-аккаунте.



Еще одну встречу Ясько и Аласания провели с министром юстиции Украины Денисом Малюськой.



«Мы говорили о ситуации в Грузии, нарушении прав Михеила Саакашвили и юридических путях освобождения и его возвращении в Украину. Существуют юридические и политические пути, чтобы защитить жизнь и здоровье Михеила Саакашвили», – отмечает Ясько.



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