

Габуния: В случае внедрения «зеленых паспортов», в силе останутся все введенные регуляции

04.11.2021 13:59





По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, в случае внедрения механизма т.н. зеленых паспортов, в силе останутся все те регуляции, которые установлены для управления коронавирусом.



Как она сообщил журналистам после заседания Межведомственного координационного совета, «зеленый паспорт» не сможет заместить ни одну установленную регуляцию.



«Для всех нас важно, чтобы увеличилась обращаемость в программе вакцинации.



Мы говорим о запуске механизма т.н. зеленого пропуска, зеленого паспорта, который предусматривает в определенной мере дополнительные требования по эпидбезопасности, в том числе требование вакцинации. Трудно сказать, насколько это будет положительным стимулом для вакцинации. В случае «зеленого паспорта» в силе останутся все те регуляции, которые установлены для управления коронавирусом», - сказал Габуния.



При этом, по ее словам, ни у кого не может быть гарантии, что совершенно исключена речь о введении дополнительных ограничений.



«Механизм «зеленого пропуска» не даст немедленного результата. Если будет задействован механизм «зеленого пропуска», то здесь, конечно, необходимо дать определенный период времени на подготовку как пользователю, так и сотруднику, и работодателю, чтобы, если они еще не приняли решение о вакцинации, то привились бы. Механизм «зеленого пропуска» - не единственный механизм, и мы не должны ожидать, что, как только механизм «зеленого пропуска» будет задействован, программа вакцинации внезапно вернется к 30 тысячам прививок в день. Это один из механизмов создания дополнительных стимулов для тех людей, кто не принял решения привиться», - сказала Габуния.



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