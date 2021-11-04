

Габуния: В стране сложная эпидситуация, а показатель смертности от коронавируса «требует крайнего внимания»

04.11.2021 14:03





По заявлению первого заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, эпидемиологическая ситуация в стране сложная, а показатель смертности от коронавируса требует крайнего внимания. Об этом Габуния заявила после заседания Межведомственного координационного совета.



При этом, как отметила Габуния, несколько крупных городов на 10-15% отстают от целевых 60%, в том числе Тбилиси, Батуми и Кутаиси.



«Эпидситуация сложная. За последние 24 часа было зафиксировано более 5000 случаев. Число умерших превысило 50, что крайне требует внимания. В госпиталях мобилизована 8871 койка, из них 6648 заняты, в том числе, 1640 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии и 338 - в отделении реанимации. При этом функционируют ковид-гостиницы и до 45 тысяч пациентов находятся дома под наблюдением семейных врачей.



Координационный совет обсудил возможности расширения программы вакцинации. Вновь сочтено необходимым продолжение активной информационной кампании и расширение марафона как в селах, так и в крупных городах, поскольку некоторые крупные города отстают от целевого показателя в 60% на 10 или 15%, и важно полностью охватить программу вакцинации в этих городах. Среди них Тбилиси, Батуми, сравнительно меньше привитых в Кутаиси. Важно активизировать показатели и программы вакцинации в этих городах», - сказала Габуния.









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