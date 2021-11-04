

Адвокат о состоянии Саакашвили: «Результаты анализов вызывают тревогу»

04.11.2021 14:05





Адвокаты бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили говорят, что результаты его анализов вызывают тревогу.



Как заявил сегодня, 4 ноября, после визита Саакашвили адвокат Бека Басилая, экс-президенту жизненно необходима срочная госпитализация.



По его словам, Саакашвили потерял более 10% от общей массы тела. А уровень содержания белка в крови критичен для жизненно важных функций,



«Контролировать пульс и давление с каждым днем становится все труднее, фермент билирубин критически повышен, что мешает работе печени.

На этом фоне заявления Пенитенциарной службы о том, что все в порядке, являются чистой ложью», — заявил адвокат.



Вчера мы увидели, что потребовалось посещение двух врачей находящихся все системы [пенитенциарной] — пульмонолога и кардиолога. Это означает, что Пенитенциарная служба больше не может управлять состоянием здоровья и Михеила Саакашвили необходимо в срочном порядке перевести в городскую клинику.



Как того требовало решение консилиума и заключение Народного защитника, более 10 дней назад. По прошествии времени его состояние становится все хуже и хуже», — сказал Бека Басилая.



Голодовка Саакашвили длиться 35 дней. Его однопартийцы и медики говорят, что состояние экс-президента ухудшается.



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