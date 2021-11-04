

Полиция не разрешила оппозиции в Зугдиди принести в мэрию кукурузные чипсы

04.11.2021 14:31





Активисты оппозиции принесли сегодня к зданию районной администрации муниципалитета Зугдиди традиционные мегрельские кукурузные чипсы – нахваца, назвав это символом правящей партии.



Во время этой акции между активистами и полицией произошла словесная перепалка.



Нахваца — так на мегрельском языке называется хрустящая корка, которая остается в котле после приготовления гоми (мамалыги) из кукурузной муки.



Накануне в Зугдиди состоялся митинг оппозиции с требованием освободить Михеила Саакашвили. Собравшиеся также протестуют против результатов выборов в органы местного самоуправления в Зугдиди, где на первом туре лидировал кандидат от оппозиции.



Всю ночь активисты пикетировали администрацию. Утром сотрудники пришли в здание под усиленной охраной полиции.





«Мы пообещали «Грузинской мечте», что они не будут чувствовать себя спокойно в Самегрело и в Зугдиди. Они всюду будут встречать очаги сопротивления. Они не пустили нас в здание администрации, поэтому мы принесли им их символ «нахваца», — сказала журналистам депутат парламента Грузии от партии «Единое национального движения» Анна Цитлидзе.



По словам оппозиционного депутата, каждую ночь они будут приходить ко всем административным зданиям и «не дадут покоя оппонентам».



Во вторник лидеры и сторонники партий «Единое национальное движение», «Гирчи-больше свободы», «Лело» и «Дроа» провели масштабную акцию в Батуми. Сегодня готовится митинг в Кутаиси, а завтра – в Телави. В субботу «Национальное движение» собирается провести акцию в Тбилиси.



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