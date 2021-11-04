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Посольство ЕС в Тбилиси предлагает установить аппликацию для путешествий в зону Шенгена
04.11.2021 14:31
Посольство Евросоюза в Грузии предлагает гражданам, часто путешествующим в страны Шенгенской зоны, установить в телефоне специальную аппликацию. По данным дипмиссии, она поможет организовать поездку и соблюсти все Covid-регуляции.
«Вы часто путешествуете по Шенгенской зоне ЕС и хотите узнать больше о правилах и положениях безвизового въезда? Загрузите мобильное приложение на свое устройство, чтобы: узнать больше о безвизовых поездках; следить за своей историей путешествий; получать актуальную информацию о любимых странах; и узнать больше о пограничных регуляциях, связанных с Covid-19».
Аппликация также содержит информацию об условиях въезда в Грузию, контакты грузинских дипмиссий за рубежом и т. д. Есть также специальная опция – калькулятор для вычисления количества дней нахождения в зоне Шенгена, регламентированных безвизовым режимом с ЕС (90 дней из 180).
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