

Михаил Саакашвили: Меня может освободить только народ

04.11.2021 16:12





Адвокат Михеила Саакашвили Георгий Гелхаури представил общественности у пенитенциарного учреждения в Рустави очередное письмо бывшего президента Грузии.



«Приветствую протекающий во всей Грузии процесс гражданского единства и активности. Грузинский народ совершил избирательную революцию, когда одержал победу над «Мечтой» во всех городах, и то, что посредством фальсификаций, женщин с настольными списками, «ребят с понятиями» у вас украли эту победу, не действует на силу режима. Режим, который бросает в дрожь от слова «революция», полностью исчерпал свой запас прочности, и теперь своими выступлениями повсюду мы покажем миру и Иванишвили, что наша победа принадлежит только нам и мы должны вернуть эту добытую такими усилиями победу народу.



Приветствую Элене Хоштария и тех молодых людей, которые в знак солидарности голодают у тюрьмы в Рустави и собираются сделать то же самое в Самегрело…Сейчас уже не время для разделения ни по партийной принадлежности, ни по деятельности в прошлом. Пришло время единства и борьбы. Мы не хуже, чем любая другая нация, и борьба обязательно принесет нам результаты. Режим очень слаб.



Что касается ожидания того, что тот же режим, который «сшил» мне совершенно смешные дела, сейчас меня помилует, пусть никто этого не ожидает. Я личный узник Путина. Они получают указания непосредственно из Москвы, поэтому освободить меня может только грузинский народ, который освободит сам себя и освободит также меня.



Я не хочу никакой должности. Я хочу жизни, свободы, возможности свободно перемещаться в Грузии, среди свободных, счастливых людей», - пишет Михеил Саакашвили.



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