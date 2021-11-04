

Адвокат: Результаты анализов Саакашвили вызывают тревогу

04.11.2021 16:14





Результаты анализов Саакашвили вызывают тревогу. Показатель белков - это уже проблема для жизненно важных отметок, д-димер очень проблемный, контроль пульса и давления становится все труднее день за днем. Уровень фермента билирубина также критически повышен, что мешает функции печени, - об этом заявил адвокат Михеила Саакашвили Бека Басилая после посещения бывшего президента Грузии в руставской тюрьме.



По его словам, заявления Пенитенциарной службы о том, что все в порядке, являются явной ложью.



"Это не наша интерпретация. Вчера мы увидели, что потребовалось завести двух врачей, находящихся все системы - пульмонолога и кардиолога. Это означает, что пенитенциарная служба больше не может управлять состоянием пациента и Михеила Саакашвили нужно спешно перевести в частную клинику, как того несколько недель требует рекомендация консилиума, заключение Народного защитника. С тех пор состояние Саакашвили стало тяжелее. В то же время мы услышали, что визиты консилиума должны стать более частыми и проводиться через день.



Это означает, что состояние здоровья Михеила Саакашвили вызывает тревогу, и визиты консилиума не могут улучшит состояние. Единственное, что жизненно важно для его здоровья, - это срочная госпитализация», - сказал Басилая.



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