

С марта по сентябрь включительно в стране от коронавируса умерли 5 469 человек

04.11.2021 16:47





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, с 15 марта 2020 года, то есть после того, как в Грузии началась процедура вакцинации от коронавируса, по сентябрь в стране умерло от коронавируса 5 469 человек. В этом случае 98,95% не были вакцинированы.



По словам Амирана Гамкрелидзе, показатель вакцинация от коронавируса снижается с каждым днем. По его несколько растет бустер, сделано около 2500 - 2700 бустерных доз, однако это происходит за счет молодого населения. Как пояснил Гамкрелидзе, они ожидают, что количество бустеров увеличится в январе, ждут около 150 000 бустеров.



«По нашему исследованию, шанс инфицирования полностью вакцинированных лиц, взятых в период по 30 сентября, на 9,87 меньше по сравнению с невакцинированными. В этот период, до 30 сентября включительно в стране был полностью вакцинирован 814 851 человек, из них 11 403 были идентифицированы как те, у кого ковид подтвердился лабораторно. Всего с 15 марта за этот период в стране было госпитализировано 53 767 человек, и 1 386-ми потребовалась госпитализация после вакцинации. Эффективность вакцинации с точки зрения защиты от госпитализации составляет 93,4%», - сообщил Гамкрелидзе.



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