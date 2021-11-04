

Омбудсмен Украины рассказала подробности встречи с Михаилом Саакашвили

04.11.2021 16:59





Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала подробности встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили в интервью украинскому изданию «Гордон».



Саакашвили является гражданином Украины, до последнего времени он возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины, а в прошлом занимал пост губернатора Одесской области. Между тем власти Грузии исключают передачу Саакашвили Украине, либо его досрочное освобождение из тюрьмы.



Встреча, ради которой украинский омбудсмен прибыла в Тбилиси, состоялась 27 октября. По словам Денисовой, подтвердилось, что «у Саакашвили в камере не было матраса, а только чехол от него, и он в таких условиях находился 10 дней. Только когда у него появились деньги, он смог купить себе матрас».



«Уже тогда состояние его здоровья было критически тяжелым. Парафинового цвета лицо, обмякший, похудел на 14 кг. Мы беседовали с ним два часа. В первый час еще могли системно разговаривать, он давал четкие ответы на вопросы, а во второй час было видно, насколько ему сложно фокусироваться.



Он быстро уставал, потом был всплеск, когда он рассказывал о реформах, которые нужно провести, как он он видит преобразования в Грузии. А потом снова терял концентрацию. Тогда уже было беспокойство о состоянии его здоровья. Он сам говорил, что слабеет с каждым днем, что ему все тяжелее вставать и думать.



У него много посетителей – за 30 дней в заключении его посетило 130 человек. Это данные посла Грузии, которые он предоставил мне в понедельник во время нашей встречи. Это, безусловно, говорит о его поддержке, но в то же время и о том, что он сильно устает. Саакашвили рассказал, что на тот момент перенес четыре кризиса – дважды поднималось высокое давление, и два кризиса из-за генетического заболевания крови. Это все осложняет процесс голодовки».



Денисова также сказала, что Саакашвили пьет 6–7 литров воды в день. «Ему дают медикаментозную поддержку – 30 таблеток и две капельницы», сообщила омбудсмен.



Омбудсмен подтвердила, что Саакашвили в тюрьме «никому не может позвонить», поскольку идет следствие и следователь имеет право ограничить его общение по телефону. Саакашвили отбывает наказание по двум вступившим в силу приговорам, еще два дела рассматривается в суде, и по одному проводится следствие.



По словам Денисовой, телевизор в камере Саакашвили «показывает три русских и два грузинских телеканала».



Денисова подчеркнула, что Украина настаивает на переводе Саакашвили в гражданскую клинику, «на что власти Грузии отвечают, что у них прекрасная тюремная клиника».



«Когда я спросила у Саакашвили, как он относится к переезду в эту тюремную больницу при учреждении исполнения наказаний №18, он сказал прямо: «Меня там убьют. Я боюсь за свою безопасность».



«Больницу проверили представители офиса омбудсмена Грузии: там нет врача реаниматолога, нет инфраструктуры, необходимой аппаратуры, чтобы определить кризис, поставить диагноз и оказать соответствующую помощь. Это нарушение статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными ООН. В ней четко выписано, что в таком случае должна предоставляться помощь в той больнице, где есть вся необходимая инфраструктура, оборудование и врачи.



Например, есть клиника Viva Med. Она имеет договор со Специальной пенитенциарной службой министерства юстиции Грузии, и в ней заключенные получают такую помощь – через клинику прошло 600 заключенных. Почему не предоставить размещение в ней Саакашвили?



Я пыталась донести эту информацию послу Грузии в Украине, он сказал, что есть клиника при тюремном учреждении №18», сказала Денисова.



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