

Илия Второй вновь направил Саакашвили письмо с призывом отказаться от голодовки

04.11.2021 17:01





Секретарь главы Грузинской Православной Церкви протоиерей Михаил Ботковели сегодня побывал в 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави, чтобы навестить содержащегося там экс-президента Михеила Саакашвили.



Представитель патриархии сообщил, что привез Саакашвили письмо от Католикоса-Патриарха Илии Второго, в котором он просит экс-президента прекратить голодовку.



«Я снова приехал к господину Михеилу Саакашвили, снова с тем же поручением — с благословения Его Святейшества я должен передать ему письмо. Содержание письма касается его принципиальной позиции в отношении голодовки. Хочу передать письмо и проведать от имени Его Святейшества. Его просьба и совет — прекратить голодовку», — сказал Ботковели.



Секретарь патриарха уже посещал экс-президента 7 октября, и передал ему призыв патриарха прекратить голодовку, однако Михеил Саакашвили отказался.



Ботковели также сообщил, что на состоявшейся вчера, 3 ноября, встрече Илии Второго с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, не поднимался вопрос о помиловании Михеила Саакашвили.



«Разговора об это не было. Разговор в патриархии касался ковид-пандемии и последней тревожной статистики. Патриархия не может обратиться с такой просьбой [о помиловании], так как такое право есть у президента», сказал пресс-секретарь патриарха.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне после встречи в патриархии провела брифинг, на котором вновь заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать Саакашвили.



Вместе с тем Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как «особого заключенного» и принять меры с тем, чтобы ухудшение состояния здоровья голодающего в тюрьме экс-президента не было использовано для «политических спекуляций».



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