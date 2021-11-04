

Саакашвили: Режим который дрожит от слова «революция» исчерпал силы

04.11.2021 18:15





Президент Грузии Михаеил Саакашвили написал очередное письмо из тюрьмы, в котором говорится, что режим, который «дрожит» от слова «революция», исчерпал запас сил.



«Я приветствую текущий процесс гражданского единства и активности по всей Грузии.



Грузинский народ совершил избирательную революцию, когда победил «Грузинскую мечту» во всех городах, и то, что у вас отняли эту победу с фальсификациями, женщинами с настольными списками, криминалами, не говорит о силе режима. Режим, который дрожит от слова революция, полностью исчерпал свой запас сил, и теперь своими выступлениями повсюду мы покажем всему миру и Иванишвили, что наша победа принадлежит только нам и мы должны вернуть эту победу народу», — пишет экс-президент.



По словам Саакашвили, он приветствует решение Элене Хоштария и тех молодых людей, которые объявляют голодовку возле тюрьмы в Рустави в знак солидарности и собираются сделать то же самое в Самегрело.



«Я приветствую гражданский героизм члена «Гирчи» Имеды Клдиашвили в Кутаиси, мужество Изы Чиргадзе, когда она сказала правду, и я призываю других людей, которые были вынуждены участвовать в фальсификации голосования в Грузии, последовать примеру Чиргадзе и тех полицейских, которые подали в отставку, но сказали правду.



Сейчас уже не время для разделения ни по партийной принадлежности, ни по деятельности в прошлом, настало время единства и борьбы. Мы не хуже, чем любая другая нация, и борьба обязательно принесет нам результаты. Режим очень слабый.



Что касается ожидания того, что режим, который «сшил» мне совершенно смешные дела, сейчас меня помилует, пусть никто на это не надеется. Я личный пленник Путина, они получают указания непосредственно из Москвы, поэтому только грузинский народ, который освободит сам себя, может освободить и меня.



Я не хочу никакой должности, я хочу жизни, свободы, возможности свободно перемещаться по Грузии среди свободных, счастливых людей», — говорится в письме Михеила Саакашвили.



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