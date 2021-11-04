

Гиули Аласания обратилась к Владимиру Зеленскому

04.11.2021 18:20





Видеообращение матери экс-президента Михеила Саакашвили Гиули Аласания к президенту Владимиру Зеленскому размещено на странице ее сына в Facebook.



Гиули Аласания отмечает, что его сыну небезопасно в Грузии, поэтому необходимо организовать его возвращение в Украину.



«Необходимо организовать переезд Михаила в Украину, чтобы он получил соответствующее лечение и наблюдение и хоть как-то выжил. Он голодает уже 35 дней.



Все может случиться в любой момент. Однако это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагают, - это тюремная больница, в которой нет соответствующих специалистов.



Я очень надеюсь на Вас!» - сказала Гиули Аласания.



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