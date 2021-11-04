

Сегодня в Кутаиси пройдет акция протеста, организованная «Национальным движением»

04.11.2021 18:21





Сегодня в Кутаиси пройдет акция протеста, организованная «Национальным движением». Акция начнется в 18:00. Участники акции опротестуют результаты второго тура выборов и потребуют освобождения Михеила Саакашвили.



По словам лидера «Национального движения» Ники Мелия, акции будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут конкретный результат и не будет освобожден Михеил Саакашвили.



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