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Сегодня в Кутаиси пройдет акция протеста, организованная «Национальным движением»
04.11.2021 18:21
Сегодня в Кутаиси пройдет акция протеста, организованная «Национальным движением». Акция начнется в 18:00. Участники акции опротестуют результаты второго тура выборов и потребуют освобождения Михеила Саакашвили.
По словам лидера «Национального движения» Ники Мелия, акции будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут конкретный результат и не будет освобожден Михеил Саакашвили.
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