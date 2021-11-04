

Грузинские судьи «оскорблены» критикой США и Евросоюза

04.11.2021 18:21

Нетгазета



Административный комитет Конференции судей Грузии выступил с заявлением в ответ на критику посольств Евросоюза и США касательно избрания двух новых членов в Верховного совет юстиции.



Судьи призывают дипломатов уважать Венскую конвенцию.



«Хотим прокомментировать оценки, связанные с избранием членов-судей Верховного совета юстиции, поскольку они явно необоснованные, противоречивые и излишние.



Напомним всем субъектам, что Грузия является независимым государством, судебная власть которого также ведет деятельность независимо, без вмешательства и подчиняется только закону.



Согласно статье 41 Венской конвенции, все сотрудники акредитованных в Грузии дипломатических ведомств, в том числе их руководители, обязаны уважать законы государства и не вмешиваться в его внутренние дела.



С полной ответственностью заявляем, что судебная власть Грузия всегда и безукоризненно соблюдает политический нейтралитет и решает вопросы только на основании закона, независимо от всех внешних субъектов.



Поэтому все, в том числе любое должностное лицо или организация должны хорошо осознать, что данное решение Конференции судей является ни «непонятным», ни «пятым шагом назад», а выражением независимости судебной власти и реализацией принципа разделения власти», — говорится в заявлении.



Судьи уверяют, что конференция была проведена с полным соблюдением закона и что принятое решение никак не навредит процессу евроинтеграции Грузии.



«Особенно беспокоят выводы о том, что в судебной власти есть судьи, которые «подрывают легитимность судебной системы» и что по причине «закрытой системы многие профессиональные члены выключены из процесса». Такие оценки оскорбительны для всего судейского корпуса и явно являются нарушением обязательств, предусмотренных статьей 41 Венской конвенции», — говорится в заявлении.



По словам судей, выборы в Совет были проведены в полностью свободной и конкурентной среде. Они также выразили готовность обсудить нарушения, если такие имели место.



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