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Мамука Хазарадзе просит парламент приостановить его депутатский мандат
04.11.2021 18:27
Лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе уже официально обратился в парламент с письменным заявлением о досрочном приостановлении срока его депутатских полномочий. Такое решение политик принял после второго тура муниципальных выборов и на фоне обвинений в адрес «Грузинской мечты» в давлении на оппонентов и фальсификацию голосования.
Хазарадзе обратился в комитет по процессуальным вопросам. У него есть 15 дней на рассмотрение просьбы, после чего вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов на пленарном заседании.
Ранее аналогичное заявление написал депутат от партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе.
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