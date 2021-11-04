

Мелия: Зурабишвили ожидает смерти третьего президента

04.11.2021 18:40

Нетгазета



Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия прокомментировал вчерашнее заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили.



По его словам, она ждет смерти Саакашвили.



«Пятый президент, кем бы он не был, насмехается над третьим президентом — кем бы не был и он и вместо того, чтобы положить конец исторической несправедливости, ждет, когда умрет третий президент», — заявил он на акции в Кутаиси.



Напомним, что накануне президент Зурабишвили, выступая с речью, заявила, что не намерена принимать решение о помиловании Саакашвили и не считает его политзаключенным.



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