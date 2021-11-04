

Грузию посетила заместитель помощника госсекретаря США

04.11.2021 18:44





В рамках визита на Южный Кавказ, сегодня в Тбилиси прибыла заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон.



По сообщению посольства США в Грузии, Эрика Олсон встретится с премьер-министром, министром иностранных дел и представителями политического спектра.



Вместе с тем, Эрика Олсон посетит культурное мероприятие и ознакомится с проектом, поддерживаемым посольством, который развивает стратегические цели США — Грузии.



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