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Грузию посетила заместитель помощника госсекретаря США
04.11.2021 18:44
В рамках визита на Южный Кавказ, сегодня в Тбилиси прибыла заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон.
По сообщению посольства США в Грузии, Эрика Олсон встретится с премьер-министром, министром иностранных дел и представителями политического спектра.
Вместе с тем, Эрика Олсон посетит культурное мероприятие и ознакомится с проектом, поддерживаемым посольством, который развивает стратегические цели США — Грузии.
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