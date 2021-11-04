

В Кутаиси проходит акция протеста оппозиции

04.11.2021 18:49





В Кутаиси проходит акция протеста грузинской оппозиции. Граждане протестуют против «фальсификации выборов» и требуют освободить Михеила Саакашвили.



Акции оппозиции начались после второго тура выборов. Демонстрации уже прошли в Батуми и Зугдиди. В субботу, 6 ноября, митинг состоится в Тбилиси.



Оппозиция не признает результаты выборов в органы местного самоуправления, поскольку считает, что «Грузинская мечта» их сфальсифицировала.



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