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В Кутаиси проходит акция протеста оппозиции


04.11.2021   18:49


В Кутаиси проходит акция протеста грузинской оппозиции. Граждане протестуют против «фальсификации выборов» и требуют освободить Михеила Саакашвили.

Акции оппозиции начались после второго тура выборов. Демонстрации уже прошли в Батуми и Зугдиди. В субботу, 6 ноября, митинг состоится в Тбилиси.

Оппозиция не признает результаты выборов в органы местного самоуправления, поскольку считает, что «Грузинская мечта» их сфальсифицировала.

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