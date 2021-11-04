

Каладзе заявил, что готов сотрудничать с оппозицией

04.11.2021 18:53





Переизбранный на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе выразил готовность сотрудничать с оппозицией.



Он заявил, что у оппозиции есть право проводить акции протеста, но между властью и оппозицией должна быть здоровая полемика.



«Я бы пожелал, чтобы мы могли вести здоровую полемику и дебаты по разным вопросам. Я лично готов сделать этот шаг для этого города и его жителей.



Я готов к сотрудничеству с оппозицией, в том числе с людьми, представленными в Сакребуло. Пускай придут, посидим, поговорим.



Не только мы знаем о проблемах этого города. Можем в чем-то ошибиться, что-то упустить», — заявил он.



«Не обязательно быть друзьями, но здоровый политический процесс и сотрудничество важны для нашей страны и общества», — отметил он.



Он также прокомментировал заключение экс-президента Саакашвили, подчеркнув, что тот совершил очень тяжкие преступления, за которые должен ответить.



Что касается перевода Саакашвили в клинику гражданского профиля, то Каладзе выразил уверенность, что в случае необходимости Пенитенциарная служба сделает всё для обеспечения здоровья Саакашвили.



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