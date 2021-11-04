

Россия: Пенсионеров вновь обманули

04.11.2021 19:37



Сергей Михеев



Начиная с февраля 2021 года реальная пенсия наших граждан стабильно снижается. В течении года в реальном выражении пенсии падали - в феврале на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%. Это не вымысел какого-то там «иноагента», работающего на «Запад», эти данные приведены в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». В номинальном выражении средний размер пенсии в России к сентябрю текущего года составлял 15 847 рублей и вырос на 5,5% по сравнению с сентябрём 2020 года. Но годовая инфляция «поглотила» этот рост, и пенсионеры оказались в минусе. Как разъясняет Росстат падение реальных пенсий в 2021 году связано с рекордной инфляцией, которая, по последним данным, в годовом выражении составляет около 8%. Увеличение стоимости продовольственных и непродовольственных товаров привело к снижению покупательской способности рубля. Соответственно покупательная способность населения, в том числе и пенсионеров, заметно сократилась.



Где сейчас «отцы» пенсионной реформы и их пропагандисты? Ведь они во весь голос кричали, что повышение пенсионного возраста позволит обеспечить рост пенсий темпами более высокими, чем инфляция, и пенсионеры будут в большом выигрыше. Что они на это скажут? Получилось-то, как раз наоборот.



У населения возникает вполне резонный вопрос – В чём дело, почему пенсии отстают от инфляции? Что, в государстве нет денег? Деньги конечно же есть, но дело в том, на кого их целесообразно тратить – на народ, и на их нужды, или на силовиков, на которых держится правящий режим. Тут явно выбор не в пользу народа. Космическими темпами растут расходы «силового блока». Надо же «силовикам» повышать зарплаты, покупать новые дубинки, электрошокеры, автозаки и иные приспособления для борьбы со своими гражданами. А вот денег на рост пенсий нет.



Но, как выясняется, деньги для определённой части пенсионеров, всё же находятся. С 1 октября 2021 года пенсии выросли у бывших военных и сотрудников силовых структур — Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, органов федеральной фельдъегерской службы, таможенных органов и федеральной противопожарной службы. Индексация составила около 4%. Получается, что и пенсионеры делятся на категории – свои и чужие. Это фирменный почерк Путинского режима - своим всё, чужим ничего. Не исключено, что «не своим» пенсионерам в скором времени вообще перестанут повышать выплаты, зачем на них тратитьыся?! Вот депутат Мосгордумы Наталья Метлина внесла предложение, что властям следует отказаться от подхода, когда пожилым людям помогает государство. Она призвала переложить эту ответственность на детей пенсионеров и отметила, что «ей надоело смотреть на бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионеров». «Мудрое» решение! А как быть с теми, у кого дети не имеют работы и сами нормально не могут прокормить своих детей? Или с теми, у которых детей нет? Правительство, как и госпожа Метлина, не хочет замечать реальных проблем в стране, в конкретном случае проблему с пенсионерами, и старается переложить эти проблемы на кого угодно, даже на самих пенсионеров и их семьи.



Получается, как в одной песне Бориса Гребенщикова, которая как нельзя лучше подходит к сегодняшней ситуации с пенсионерами, которая чуть перефразируя будет звучать так: «…что ж, обычные дела, - нас с тобой «обманули»!



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