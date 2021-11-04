

Микаэл Ботковели: Михаил Саакашвили поручил мне передать Его Святейшеству, что продолжит голодовку

04.11.2021 19:49





Михеил Саакашвили поручил мне передать Его Святейшеству, что он продолжит голодовку, потому что это его принципиальная позиция, - об этом у Руставской тюрьмы заявил секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели после посещения экс-президента.



По его словам, Михеил Саакашвили поблагодарил Патриарха.



«Я передал господину Михеилу Саакашвили послание Его Святейшества. Лично вручил ему письмо, в котором Его Святейшество еще раз просит прекратить голодовку. Он беспокоится из-за того, что голодовка такая продолжительная. Г-н Михаил поблагодарил Его Святейшество, я посетил его уже во второй раз, и он чувствует внимание Его Святейшества. Он отметил, что уважает Его Святейшество. Он поручил мне передать Его Святейшеству, что продолжит голодовку, так как это его принципиальная позиция, и на данном этапе он не намерен вносить коррективы в эту позицию», - сказал Ботковели.



В то же время, касательно здоровья Михеила Саакашвили секретарь патриарха отметил, что по сравнению с предыдущей встречей наблюдается снижение веса.



«По сравнению с предыдущим визитом, я явно заметил, что он похудел. Я воздержусь от оценки других измерений, так как не являюсь специалистом в этой области и не могу разбираться в таких вопросах. Не могу сказать, что заметил что-то особенное в плане того, что ему трудно говорить или формулировать мысли, этого действительно не заметно. Он говорил обычно. Я также посоветовал ему прекратить голодовку, но у него твердая позиция в этом вопросе. Что касается советов по клинике, я воздержусь от обсуждения таких вопросов, это не в сфере моей компетенции», - сказал Ботковели.



Он также еще раз прокомментировал вопрос о помиловании Михеила Саакашвили.



«Патриарх не имеет полномочий его помиловать, Его Святейшество должен обратиться к президенту. По просьбе его и церкви такие случаи были на протяжении всех этих десятилетий, и я хотел бы напомнить, что в патриархии есть такой отдел, где по тому или иному заключенному подаются соответствующие документы и после рассмотрения этих документов они направляются в Минюст, затем в администрацию президента. Не знаю, как это поймут правозащитники, в любом случае, я хотел уточнить - как таковой патриарх не может никого помиловать»,- отметил секретарь патриарха.



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