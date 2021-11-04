

Саакашвили отказался от услуг консилиума врачей, пока к нему не допустят альтернативную медкомиссию

04.11.2021 20:33





По словам генерального директора Mtavari Arkhi Ники Гварамия, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отказывается работать с консилиумом врачей, созданным Министерством юстиции, до тех пор, пока у него не будет возможности встретиться с альтернативной медицинской комиссией.



«В связи с состоянием здоровья мы получаем абсолютно формальные, необоснованные отказы относительно альтернативной комиссии, и, по сути, видно, что у нас незаконно будет задержка в этом праве бесконечно. Поэтому, по решению Михеила Саакашвили, он больше не будет участвовать в консилиуме врачей, то есть не будет проходить их обследование, пока не будет допущена альтернативная медицинская комиссия. Лично он выражает доверие и уважение всем врачам, однако считает, что эта платформа, которая значительно политизирована по причинам, не зависящим от врачей, больше не выражает его интересы, больше не служит для улучшения состояния его здоровья, и голос врачей потерян»,- сказал Гварамия.



Гварамия призывает врачей совета публично рассказать о состоянии здоровья Саакашвили и потребовать от правительства привести в действие альтернативные механизмы.



Центр «Эмпатия», который создал альтернативный совет по наблюдению за здоровьем экс-президента, до сих пор не получил разрешения от тюремной администрации на проведение медицинского осмотра.



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