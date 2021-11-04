

Гварамия: Михаилу Саакашвили уже заметно плохо

04.11.2021 20:36





"Михеилу Саакашвили уже заметно плохо, это видно физически, но главное, у него уже есть коммуникационные проблемы и серьезные провалы памяти. Он не может вспомнить имена, мое пока еще помнит, но в ходе разговора выявилось, что он не может вспомнить имена нескольких своих друзей", - заявил журналистам адвокат бывшего президента Михеила Саакашвили Ника Гварамия после посещения экс-президента в руставской тюрьме.



По его словам, Михеил Саакашвили отказывается от консилиума врачей до тех пор, пока не будет разрешено создание альтернативной группы.



«В связи с состоянием здоровья мы получаем абсолютно формальные, необоснованные отказы относительно альтернативной комиссии, и, по сути, видно, что у нас незаконно будет задержка в этом праве бесконечно. Поэтому, по решению Михеила Саакашвили, он больше не будет участвовать в консилиуме врачей, то есть не будет проходить их обследование, пока не будет допущена альтернативная медицинская комиссия. Лично он выражает доверие и уважение всем врачам, однако считает, что эта платформа, которая значительно политизирована по причинам, не зависящим от врачей, больше не выражает его интересы, больше не служит для улучшения состояния его здоровья, и голос врачей потерян",- сказал Ника Гварамия.



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