

Хазарадзе: Политическая вендетта в стране должна закончиться

04.11.2021 21:43





У меня было с Михеилом Саакашвили большое противостояние, против меня им было возбуждено уголовное дело, та система отбирала у меня и мое имущество, но как грузин я считаю, что президент Грузии заслуживает точно такого же медицинского обслуживания, какого заслужили 600 заключенных, - об этом заявил лидер «Лело» Мамука Хазарадзе во время выступления на акции в Кутаиси.



По его словам, тотальное государство закончилось, и примером тому является Цаленджиха.



«Да, я представляю другую партию, Ника представляет другую партию. Никто не может нас напугать, «Зачем стоишь там, зачем стоишь здесь?» - я стою там, где есть несправедливость, независимо от того, кто какую партию представляет. Нашей партией должна быть Грузия, единство, свобода и победа. Вы знаете наше требование, фракция в бойкоте. Я покинул парламент и решил идти с вами вместе вот так и такой борьбой, без какой-либо революции - революция происходит в сознании, революция происходит в человеческой воле изменить ситуацию, в которую он попал. Именно эта революция происходит сегодня - происходит единение сознания, душ и сердец. Тотальное государство в Грузии закончилось, и эта история началась с Цаленджиха. Начнется в Кутаиси, Батуми. Во время выборов в системе появилась большая трещина, и эта трещина превратится в то, что Грузия будет действительно свободной», - заявил он.



Как отметил Хазарадзе, бывший президент Михеил Саакашвили заслуживает в пенитенциарном учреждении тех же условий, что созданы другим заключенным.



«У меня было с Михеилом Саакашвили большое противостояние, против меня им было возбуждено уголовное дело, та система отбирала у меня и мое имущество, но как грузин я считаю, что президент Грузии, какое бы у кого о нем не было представление, заслуживает точно такого же медицинского обслуживания, какого заслужили 600 заключенных. Политическая вендетта в этой стране должна закончиться. Мы должны получить справедливый суд», - отметил Хазарадзе.









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