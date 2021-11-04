

Каладзе: Мы должны призвать друзей и близких максимально вакцинироваться

04.11.2021 21:48





Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что следует предоставлять общественности больше информации о вакцинации.



По его словам, в стране есть запас вакцин, и лучший способ выжить - это вакцинация.



«К сожалению, у нас много смертей, и все они непривитые люди. Государство всячески позаботилось о том, чтобы запастись вакцинами, привезти их и мы все вместе должны предоставить общественности больше информации о вакцинацию. Это лучшее средство, которое может спасти нас от смерти.



Все европейские страны проходят вакцинацию, здесь также вакцинировано чуть более миллиона человек, что очень мало. Мы должны призвать наших друзей и близких максимально вакцинироваться, чтобы защитить жизни друг друга», - заявил Каха Каладзе.



Для справки, за последние 24 часа в Грузии выявлено 5 206 новых случаев коронавируса, скончались 53 пациента, 4 648 человек выздоровели.



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