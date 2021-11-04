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Партия «Гирчи-больше свободы» поговорила о революции перед зданием СГБ
04.11.2021 21:52
Новости-Грузия
Представители оппозиционной партии «Гирчи-больше свободы» Борис (Челе) Куруа и Цотне Коберидзе решили «поговорить о революции» с сотрудниками Службы госбезопасности Грузии.
Они устроили акцию-перформанс в ответ на заявление службы безопасности по поводу распространившихся, по мнению ведомства, призывов в соцсетях и СМИ к государственному перевороту.
Куруа и Коберидзе принесли к зданию СГБ Грузии в Тбилиси стол, на котором был установлен плакат со словом «революция», а затем забросили во двор ведомства несколько рулонов туалетной бумаги.
В итоге оба политика были оштрафованы на 80 лари (27 долларов).
«Мы не сделали ничего провокационного, а туалетную бумагу забросили потому, что оттуда выходит очень плохой запах и, возможно, это им поможет. Я считаю, что нельзя штрафовать людей за проявление заботы», заявил журналистам Борис Куруа.
«В этой стране теперь, оказывается, является преступлением говорить о революции или делать посты об этом в фейсбуке. Я и Челе решили поговорить об этом с теми, кто нам это запрещает. Революция — это один из рычагов того, как человек может добиться соблюдения своих прав. Если отцы-основатели Америки говорили о революции, и это было нормально, то почему Лилуашвили (глава СГБ) считает, что это проблема?», заявил Коберидзе перед зданием СГБ.
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