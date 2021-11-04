

Гарибашвили: Прочное стратегическое партнерство между Грузией и США имеет важнейшее значение

04.11.2021 22:05





"В существующей геополитической среде прочное партнерство между Грузией и США еще более важно для общих интересов двух стран и евроатлантической безопасности", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон.



Глава правительства подчеркнул непоколебимую, двухпартийную поддержку Грузии со стороны Соединенных Штатов, в результате чего страна добилась значительного прогресса по ряду направлений, которые твердо стоят на пути к европейской и евроатлантической интеграции.



По информации пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы безопасности и проблемы в Черноморском регионе и Южного Кавказа.



В ходе встречи премьер-министр подчеркнул важность политической стабильности в Грузии и отметил, что после выборов необходимо сконцентрироваться на повестке дня развития страны.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





