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Гарибашвили: Прочное стратегическое партнерство между Грузией и США имеет важнейшее значение
04.11.2021 22:05
"В существующей геополитической среде прочное партнерство между Грузией и США еще более важно для общих интересов двух стран и евроатлантической безопасности", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон.
Глава правительства подчеркнул непоколебимую, двухпартийную поддержку Грузии со стороны Соединенных Штатов, в результате чего страна добилась значительного прогресса по ряду направлений, которые твердо стоят на пути к европейской и евроатлантической интеграции.
По информации пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы безопасности и проблемы в Черноморском регионе и Южного Кавказа.
В ходе встречи премьер-министр подчеркнул важность политической стабильности в Грузии и отметил, что после выборов необходимо сконцентрироваться на повестке дня развития страны.
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