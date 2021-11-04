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Судьи Конституционных судов Армении и Грузии провели рабочие обсуждения в расширенном составе
04.11.2021 22:10
В рамках официального визита в Армению делегации во главе с председателем Конституционного суда Грузии Мерабом Туравой 4 ноября 2021 года состоялись рабочие обсуждения в расширенном составе. Как передает «Арменпресс», Конституционный суд сообщает, что в ходе обсуждения были затронуты особенности института индивидуальных исков, подаваемых в Конституционный суд Армении, а также отношения между Конституционными судами и другими судами.
Подводя итоги тематических обсуждений, председатель Конституционного суда РА Арман Диланян и председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава подчеркнули необходимость формирования аналогичных профессиональных стандартов и обмена опытом в сфере конституционного правосудия.
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