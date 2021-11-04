

Деканоидзе: Они бросились к нашей группе и сбросили со сцены одного человека

04.11.2021 22:58





Член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе написала в соцсети, что после акции в Кутаиси одного человека сбросили со сцены.



«После того, как мы разобрали сцену в Кутаиси, на нашу группу было совершено нападение, и одного человека сбросили со сцены.



Пока были люди, они не осмеливались, бессовестные трусы...», - написала в соцсети Хатия Деканоидзе.



Для справки, в Кутаиси прошла акция в поддержку третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.



Лидеры оппозиции, гражданские активисты и сторонники "Единого национального движения" требовали перевести Саакашвили в гражданскую клинику и освободить.



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