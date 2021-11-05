

Согласно отчету, среди беременных, умерших от COVID-19, не было ни одной вакцинированной

05.11.2021 11:43





С начала пандемии ни одна из 17 беременных женщин, умерших от COVID-19, не была вакцинирована. Об этом говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний «COVID-19 в Грузии (седьмой обзор)», который был опубликован на сайте центра.



Согласно исследованию, с начала пандемии COVID-19 до 1 октября 2021 года в Грузии для дородового наблюдения было зарегистрировано 85 345 беременных женщин: 45 516 в 2020 году и 39 829 в 2021 году. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 среди беременных — 7 338, т.е. процент инфицирования беременных — 8,6%.



Наибольшая доля подтвержденных случаев у беременных приходится на возрастную группу 35–39 лет.



Доля подтвержденных случаев в зависимости от региона проживания беременной высока в регионах Квемо Картли, Шида Картли и Самцхе-Джавахети.



Заражение COVID-19 у полностью привитых беременных очень низкое, в частности, по возрасту максимальная доля среди привитых беременных — 15%, в возрасте 40-44 лет.



Из общего числа беременных, инфицированных COVID-19, летальный исход зарегистрирован в 17 случаях, ни одна из них не была вакцинирована, показатель летальности составил 0,23%.



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