

Шум в Чкондидской епархии – до пяти монахов доставлены в полицию

05.11.2021 11:57





В монастыре Салхино с утра было шумно. До 5 священнослужителей были доставлены в отделение полиции, хотя в МВД пока не уточняют, арестованы ли они.



В монастыре мобилизована полиция. Обстановка обострилась после того, как священнослужители которым ранее вынесли запрет на служение отказались покинуть территорию монастыря. Срок нахождения в монастыре для отлученных духовных лиц истек 4 ноября.



На одной из страниц Facebook, которую ведут данные священнослужители, сообщается, что митрополит Стефане пришел утром в монастырь со своими людьми, произошло противостояние за которым последовало появление полиции.



Митрополит Чкондидский Стефане несколько месяцев назад вынес запрет на служение около 15-ти духовным лицам.



Вышеупомянутые священнослужители выдвигают против митрополита различные обвинения и не подчиняются его распоряжениям.



В письме от 29 октября, которое они получили от Патриархии, им приказано прекратить пользоваться церковным имуществом к 4 ноября и подчиниться местному первосвященнику.



В ответ адресаты письма, заявили, что позиция Патриархии нарушает устав церковного правления, и также указали, что не потерпят попрания христианской морали и справедливости, и будут продолжать бороться за справедливость.



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