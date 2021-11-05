

Смертность от COVID-19 на миллион жителей в Грузии является самой высокой в ​​регионе

05.11.2021 12:12





Согласно отчету Национального центра по контролю заболеваний, смертность от COVID-19 на миллион жителей в Грузии является самой высокой в ​​регионе.



Показатель смертности от COVID-19 на миллион населения в Грузии составляет 2399 человек. Об этом говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний «COVID-19 в Грузии (седьмой обзор)», который был опубликован на сайте центра.



Согласно отчету, отражающему данные на 1 октября, по этому индикатору в Грузии самое худшее положение в мире, ее опережает Босния и Герцеговина, Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия.



У Азербайджана, Турции и Армении данные лучше, чем у Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





