Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Смертность от COVID-19 на миллион жителей в Грузии является самой высокой в &#8203;&#8203;регионе


05.11.2021   12:12


Согласно отчету Национального центра по контролю заболеваний, смертность от COVID-19 на миллион жителей в Грузии является самой высокой в ​​регионе.

Показатель смертности от COVID-19 на миллион населения в Грузии составляет 2399 человек. Об этом говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний «COVID-19 в Грузии (седьмой обзор)», который был опубликован на сайте центра.

Согласно отчету, отражающему данные на 1 октября, по этому индикатору в Грузии самое худшее положение в мире, ее опережает Босния и Герцеговина, Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия.

У Азербайджана, Турции и Армении данные лучше, чем у Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна