

Президент США пригласил Грузию на "Саммит демократии"

05.11.2021 12:35





Грузия входит в число стран, приглашенных президентом США Джо Байденом на «Саммит демократии», пишет Politico и публикует список.



«Саммит демократии» пройдет онлайн 9-10 декабря. В саммите примут участие представители правительств, гражданского общества и частного сектора.



Государственный департамент США отмечает, что демократия и права человека находятся под угрозой во всем мире и что демократии сталкиваются с серьезными проблемами.



Основными темами саммита станут вызовы и возможности, стоящие перед демократией. Форум также предоставляет лидерам платформу для принятия как индивидуальных, так и коллективных обязательств по защите демократии и прав человека.



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