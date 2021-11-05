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ЮНИСЕФ передал школам Грузии 140 тонн дезинфекционной жидкости
05.11.2021 12:55
Новости-Грузия
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Грузии 140 тонн дезинфекционной жидкости, средства будут распределены по школам страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Грузии.
Как отмечается, министерство активно сотрудничает с ЮНИСЕФ для обеспечения безопасной среды в школах в период пандемии коронавируса. Дополнительные запасы дезинфекционной жидкости ЮНИСЕФ безвозмездно предоставил ведомству при участии японской компании «Сараям».
«Дезинфицирующие средства для рук будут распространяться в государственных школах по всей Грузии через образовательные ресурсные центры и будут добавлены к существующим школьным принадлежностям для обеспечения безопасности», — подчеркнули в грузинском офисе ЮНИСЕФ.
Заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе поблагодарила посла Японии в Грузии Имамуру Акира и ЮНИСЕФ за поддержку. Она подчеркнула, что Детский фонд ООН – одим из главных партнеров министерства, включенных в процесс осуществления разных мероприятий с целью превенции распространения вируса в школах.
Особо отмечена была информационная кампания, проводимая при участии ЮНИСЕФ с целью популяризации вакцинации среди грузинских учителей. В целом во встречах приняли участие до 3 тысяч педагогов.
Всего в Грузии около 2,3 тысячи государственных и частных школ. В настоящее время на дистанционном обучении из-за коронавируса остаются около 10% школ.
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