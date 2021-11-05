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Каха Кучава навестил Элене Хоштария, которая голодает в здании парламента


05.11.2021   13:02


Председатель парламента Грузии Каха Кучава навестил Элене Хоштария, которая голодает в здании парламента.

Как отметил Каха Кучава, врач весь день работает в парламенте и будет обслуживать Елену Хоштарию в случае необходимости.

«Я только что навестил ее. Мне было интересно, есть ли у нее все условия. Хочу, чтобы все знали, что в парламенте целый день работает врач, при необходимости можно будет воспользоваться его услугами. Мне просто было интересно, не хватает ли ей каких-либо условий. Она всем довольна и при необходимости я буду на связи. Мы не говорили ни на какие темы, кроме состояния здоровья Элене. Каждый человек имеет право проводить голодовку, это его право, главное для меня было поинтересоваться, чего не хватает, каково состояние здоровья и чтобы здесь были максимальные условия. Хорошо, что у нее есть соответствующие условия», — заявил Каха Кучава.

Элене Хоштария объявила голодовку в здании парламента, требуя перевода бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую клинику.

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