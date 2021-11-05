

Паата Бурчуладзе заявил, что готов заменить Михаила Саакашвили в тюрьме

05.11.2021 14:08





Паата Бурчуладзе обращается к «Грузинской мечте» и заявляет, что готов заменить в тюрьме Михеила Саакашвили.



Как пишет Бурчуладзе в соцсети, он готов приехать в Грузию.



«У всего есть предел, это нельзя больше терпеть, я не хочу быть соучастником убийства третьего президента. «Грузинская мечта», вы во всем нарушаете законы: присваиваете проигранные выборы, ловите невинных людей и судите в собственном суде по своему. Прошу вас, нарушите закон еще раз и дайте мне возможность заменить третьего президента в тюрьме. Дайте ему возможность пройти лечение мультифункциональной больнице. Пожалуйста, учтите мою просьбу, и я прилечу в Грузию сегодня же. Этим вы сделаете два великих дела: не включите Грузию в список диких стран, и вы сделаете Бидзине Иванишвили приятно. У него будут одновременно двое заключенных, которых он терпеть не может», — написал Бурчуладзе в соцсети.





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