

200 000 доз четырехкомпонентной вакцины против гриппа будут распределены по всей стране

05.11.2021 14:39





Вакцинация от сезонного гриппа уже проводится по всей Грузии. По данным министерства здравоохранения, государство уже закупило вакцины производства SANOFI PASTEUR.



Граждане получат от государства бесплатную вакцинацию от гриппа:



Среди людей со специфическими хроническими заболеваниями: лица с диабетом; Лица, находящиеся на диализе; Лица с гепатитом С (только получающие лечение); Люди с ВИЧ/СПИДом; С пересадкой органа и больные муковисцидозом. Другими приоритетными группами являются: бенефициары детских домов (в том числе небольших, семейного типа) и домов престарелых и их обслуживающий персонал; Беременные женщины; Пожилые люди от 60 лет и старше; Учителя общеобразовательных учреждений (школ); Сотрудники Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.



Кроме того, к лицам, подлежащим обязательной вакцинации, относятся: медицинский персонал, а также другой персонал, работающий в медицинских учреждениях, который имеет прямой контакт с пациентами; Персонал, работающий с птицами; Животноводческие/сельскохозяйственные рабочие; Охотники; Ветеринары, обслуживающий контингент дошкольных и образовательных учреждений. Военнослужащие международных миротворческих миссий; Военнослужащие обязательной военной службы; Персонал, работающий в пенитенциарном учреждении.



Вакцинация от гриппа доступна в любой клинике, которая обычно проводит вакцинацию в стандартном режиме.



200 000 доз четырехкомпонентной вакцины производства SANOFI PASTEUR распределится по всей стране поэтапно.



Вакцинация от гриппа началась 8 октября 2021 года.





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