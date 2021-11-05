

Гарибашвили примет участие в саммите, организованном президентом США

05.11.2021 14:44





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили был приглашен на Саммит демократии, который 9-10 декабря проведет президент США Джо Байден. Об этом Первому каналу Грузии заявили в администрации правительства.



По информации ведомства, глава правительства примет участие в организованном президентом США саммите, который пройдет в виртуальном режиме.



Информация о саммите распространилась в зарубежных СМИ сегодня. В саммите примут участие представители приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.



В повестку дня саммита будут включены вызовы, стоящие перед демократией в мире.





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