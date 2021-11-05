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Подписано соглашение о финансовом сотрудничестве между правительствами Грузии и Германии


05.11.2021   15:07


Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и посол Федеративной Республики Германия в Грузии Хуберт Книрш подписали соглашение о финансовом сотрудничестве между правительством Грузии и правительством Федеративной Республики Германии.

В своих выступлениях перед церемонией подписания они говорили о важности сотрудничества между Грузией и Германией.

Подписанный сегодня документ представляет собой рамочное соглашение, которое предусматривает выделение Грузии дополнительного гранта в размере 5,2 миллиона евро для проекта «Биоразнообразие и устойчивое местное развитие — Грузия». Общая сумма гранта, выделенного на проект, составляет 23,7 миллиона евро.

Министр финансов Лаша Хуцишвили еще раз поблагодарил посла Федеративной Республики Германии за поддержку, оказываемую правительством Федеративной Республики Германии в финансировании важных проектов в Грузии, а также в углублении отношений с Европой.

Стороны выразили надежду, что дальнейшее сотрудничество с Германией, как ведущим партнером Грузии по развитию, будет и впредь плодотворным и что проекты и программы, финансируемые правительством Федеративной Республики Германии, будут использоваться для развития важных направлений страны.

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