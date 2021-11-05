

Хоштария: Если не будет реагирования, думаю об обострении протеста

05.11.2021 15:38





Через какое-то время, если не будет реагирования, думаю об обострении этого протеста, - заявил журналистам лидер партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария.



По словам Хоштария, она чувствует себя хорошо, что же касается экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, то ему с каждым днем становиться все хуже.



«Ожидание, что «Грузинская мечта» изменит свою кампанию презрения или начнет уважать закон, ни у кого нет, и мы должны продолжать борьбу. Я могу вам сказать, что через какое-то время, если не будет реагирования, думаю об обострении этого протеста. Что это будет, скажу позже, есть формы, которые я обдумывала, и протест усилится. Это не игра, не шутка, не политическое позерство, это касается жизни президента. Я вчера до поздней ночи общалась с врачом Саакашвили, и ситуация ухудшается практически с каждым днем. Как они так рискуют, невообразимо. Поэтому через какое-то время я думаю об обострении протеста», - заявила Хоштария.



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